記事ポイント発売前に重版が決定した、洋裁愛好者の「仕上がりの壁」を工場の縫製理論から解消する一冊東京・パリコレクションの縫製経験を持つ著者が、工業縫製の準備・順序・構造の理論を家庭向けに初めて体系化マチ針・しつけ糸なしで既製服レベルの仕上がりを実現する、初心者から洋裁歴30年のベテランまで対応の全ページフルカラー224ページ 洋裁歴に関わらず「仕上がりが部屋着レベルから抜け出せない」という悩みに向