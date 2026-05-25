「サイレント・イヴ」などの楽曲で知られる歌手の辛島美登里が24日、今月28日に迎える誕生日を前に祝福されたことを明かした。 【写真】「サイレント・イヴ」から36年チョコくわえて意外におちゃめ 辛島は23日に都内で歌手・永井真理子とコンサートを開催。「めぐろパーシモンホール、楽しい時間を本当に有難うございました降るような拍手も手拍子もとても嬉しかったです」と、まずはファンに感謝した