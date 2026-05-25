津山市役所 津山市は5月25日、中央公民館の体育館について点検の結果、老朽化が著しく進み、安全な利用が困難と判断されたとして、6月1日から利用を停止すると発表しました。 市は2026年3月以降、雨漏りの頻度が高くなったため、使用を一時中断し、対応を検討してきたということです。市は将来的に解体も視野に入れているとしています。