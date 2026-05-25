記事ポイント全国500人への調査で、リサイクルボックスの認知率は92.4%に達するが、認知者の58.0%が一度も利用経験がない未利用の最大理由は「お店まで持っていくのが面倒」（34.3%）で、物理的アクセスの難しさが行動の壁になっている利用経験者の36.7%が「重くて一苦労」を経験し、自宅回収サービスへの利用意向は54.4%に上る エコへの関心が高まっているにもかかわらず、リサイクルボックスを実際に利用したことがある人は