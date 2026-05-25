丸亀町商店街を訪れた生徒高松市丸亀町 高校生が商店街で「地域観光」を学びました。 穴吹学園高校は2026年4月から地域の文化や観光資源について学ぶ「観光プログラム」の授業を行っています。 25日は生徒29人が高松市の丸亀町商店街を訪れ、再開発の成功例として全国からもひっきりなしに視察団が訪れるこの街の魅力について学びました。 生徒は実際に街を歩きながら商店街のシンボルとして作られた広場