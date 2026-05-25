香川ファイブアローズが知事にシーズン終了を報告 プロバスケットボールB3、香川ファイブアローズの生岡直人社長らが香川県の池田知事にシーズン終了を報告しました。 今シーズン、ファイブアローズは、チーム最多の25連勝を含む44勝でプレーオフに進出し、準優勝でシーズンを終えました。 生岡社長はあなぶきアリーナがメイン会場となった今