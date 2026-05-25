記事ポイント2028年4月から従業員規模を問わず全事業所でストレスチェックが義務化されることが正式に決定北海道産業医オフィスが累計10,000社以上の導入実績を持つ「ストレスチェッカー」と提携し北海道内の支援体制を強化ストレスチェック実施から高ストレス者面談・職場環境改善提案まで一括対応、オンラインで道内全域に対応 2028年4月から、従業員規模を問わずすべての事業所でストレスチェックが義務化されることが正式