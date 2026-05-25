記事ポイント全国500人への調査で、約4割の家庭に「放置家電」が存在することが明らかになります家電リサイクル法の正しい処分手順を「完璧に知っている」人はわずか5.8％にとどまります76.0％が夏前に放置家電を処分したい意向を示し、約8割がワンストップ代行サービスに前向きな姿勢を示します 猛暑を前に、自宅の古い家電をどう処分すればよいか悩んだ経験はありませんか。PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回