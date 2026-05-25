◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）７度目のダービー制覇を目指す武豊騎手がコンビを組むゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、抽選を突破した青葉賞を上がり３ハロン３３秒４の末脚で差し切り。勝ち時計の２分２３秒０は２０年にオーソリティがマークしたレースレコードタイの好時計で、大きく視界が開ける勝利となった。レース後に鞍上は「同じコー