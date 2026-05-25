広島・新井貴浩監督が交流戦で巻き返しを誓った。就任４年目で初めて借金を背負って臨む交流戦。借金６の５位からの浮上へ「簡単ではないけど、粘り強く（勝率）５割に近づけるように」と力強く宣言した。開幕３連勝スタートを切った今季だが、４月は４度の３連敗以上を喫するなど、６勝１４敗と苦しんだ。ここまで５月は９勝９敗の５割。指揮官も「４月は投打に計算できる選手の不調が一気に来た。徐々にピッチャーも野手も（