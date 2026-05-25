記事ポイント『GUNMA outside Festival 2026』が2026年5月30日・31日に観音山ファミリーパークで開催されますバンジートランポリン、ボルダリング、スラックライン、エア遊具などの体験型アクティビティがそろいます厚切りステーキのオージー・ビーフBBQ講座、ジョンソンヴィルソーセージ試食、マルシェ、ワークショップも展開されます 群馬県高崎市の観音山ファミリーパーク 森の芝生広場で、県内最大級の体験型アウトドアイ