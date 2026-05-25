「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が２５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。総額１００億円を超える自身の保有株を初公開した。過去に自らの給与明細をＴｉｋＴｏｋで明かし、大きな話題を呼んだ西村社長。「たくさんの方から『西村社長はどういう投資をして、資産を増やしているんですか？』みたいな話を聞かれるんですよ。外国の株式はさておいて、日本株をどれぐらい