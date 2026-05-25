記事ポイント6月の毎週水曜日、グループ各ブランドの人気らーめんが一律600円（税込）で提供されます券売機で食券を購入すると30人に1人の確率で餃子券が当たるキャンペーンを実施します替玉・大盛・トッピングの回数券（11枚綴り）が6月1日〜14日の期間限定で販売されます オーファスが、2026年6月に「創業31周年創業祭」を開催します。東京都町田市に本社を置く同社は、「おがわや」「丸にたちばな」「小川流」「らーめん専