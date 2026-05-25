「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグに６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。西武の交流戦キーマンは昨オフにＤｅＮＡからＦＡした桑原将志外野手（３２）。左ふくらはぎの肉離れにより離脱しているが、交流戦から復帰予定。セ界で１４年を過ごし、開幕から不動のリードオフマンとしてチームを引っ張った男の存在が、昨年１０勝８敗に終わった交流戦の鍵となりそうだ。＊