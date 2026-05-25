納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し、お笑いタレントのもう中学生のエピソードを語った。３月に「有吉の壁」で、モデルで女優の恵理との結婚を発表したもう中学生。原田は２人を「付き合っている時から知っていた」と話し始めた。「あんまりみんなに言ってなかったみたい