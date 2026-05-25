にしたんクリニックを展開するエクスコムグローバル代表取締役社長の西村誠司氏が、自身のTikTokを更新し、保有する日本株のポートフォリオについて言及した動画を、25日午後5時に公開した。【画像】西村氏の総額108億の保有株一覧を公開動画内で西村氏は、「『どういう投資をして資産を増やしているのか』、と聞かれることが多い」と明かし、「日本株のどういう銘柄に、どれくらい投資しているかを初公開したい」と説明。15日