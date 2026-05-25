ACEesの深田竜生が単独初主演、浮所飛貴が共演する7月期オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』。主人公で受験生の男子高生・夏輝（深田）が好きになったのは「姉のボーイフレンド」の大学生・蒼汰（浮所）だった…（!?）。メンバー間でそんなドキドキの関係性を演じることになった2人が合同インタビューに参加。撮影を前に、意気込みや互いの“キュンポイント”も紹介してくれた。【写真】白シャツがさわやか…主題