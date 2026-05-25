広島の床田寛樹投手が２６日・ロッテ戦（マツダ）で交流戦の“開幕投手”を務める。今季は１０年目で初の開幕投手を務めた左腕。シーズンの行方を左右する短期決戦でも初戦を託され「相手に合わせるよりは、自分の球を投げることができればいい結果になるんじゃないかな」と意気込んだ。ロッテ戦の登板は８回１失点で白星を挙げた２３年６月９日（ＺＯＺＯ）以来。愛娘が誕生した日でもあり「試合どころじゃなかった。アップ前