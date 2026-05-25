記事ポイントペリカン石鹸の2025年度輸出実績が累計140万個を突破し、展開国が世界21ヶ国に拡大韓国最大級のヘルス＆ビューティストア「OLIVE YOUNG」約1,284店舗で販売中2026年5月28日〜6月4日、韓国「ザ・現代ソウル」でポップアップを開催 1947年創業の老舗石鹸メーカー、ペリカン石鹸のグローバル展開が加速しています。2025年度の輸出販売実績は累計140万個を突破し、世界21ヶ国での展開に達します。特に韓国市場では、