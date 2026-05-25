8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、15日より全国の映画館にて公開中。今回、第3弾入場者プレゼントが解禁された。【動画】Stray Kids“ライブドキュメンタリー映画”、特別応援上映会の楽しみ方本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61