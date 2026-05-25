声優の緑川光、佐久間大介（Snow Man）らが出演する「朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』」が、9月28日、29日に東京国際フォーラムホールAにて再演されることが発表された。2024年に松野太紀さん演出により舞鶴市で初演され大きな感動を呼んだ本作が、演出・映像のヨリコジュン氏、音楽の大嶋吾郎氏によるブラッシュアップを経て、ついに東京の地で再演される。【写真】ダークな雰囲気にピン