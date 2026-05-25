俳優・賀来賢人がプロデュース・出演するホラー映画『Never After Dark』（6月5日公開）の公式Xが25日に更新され、謎めいた電話番号が示された。【画像】賀来賢人プロデュースのホラー映画、謎の「電話番号」を案内公式Xは「お祓いご希望の方はお電話ください」とし、「050」から始まる番号を表記。また、公式サイトでは「映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の公開を記念し、特別な電話窓口を開設いたしました」