滋賀県草津市で講演する高羽悟さん＝25日午前1999年の名古屋主婦殺害事件の遺族高羽悟さん（69）が25日、滋賀県草津市で講演し、昨年10月に容疑者が逮捕されるまでの26年間は「犯人を喜ばせたくない」と、表立って悲しむ姿を見せずに過ごしてきたと振り返った。24年に大津市の保護司新庄博志さん＝当時（60）＝が殺害された事件から24日で2年となったのに合わせ、被害者の立場から犯罪者の更生支援を考えようと開かれた。主催