東京・小金井市の住宅に強盗に入るためドライバーなどを所持していた疑いで36歳の男が逮捕されました。三浦和基容疑者（36）は24日未明、ドライバーなどの凶器を持って強盗するための準備をし、小金井市内の住宅に侵入した疑いが持たれています。この事件では、実行役の干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）がすでに逮捕されていて、三浦容疑者は2人を現場まで車で運んだ運転役とみられています。3人が犯行前に都内の量販店