俳優の小芝風花が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：『あきない世傳 金と銀』完結編が今冬放送小芝風花「この役が、この作品が大好きです」 投稿では、小芝が襟元の刺繍が印象的なfurutaの2026年春夏コレクションドレスにゴールドのバングルをあわせた爽やかな装いで、笑顔を見せている。今回、東京国立近代美術館で6月16日から9月13日まで開催される企画展「杉本博司 絶滅写真」にて音声ガ