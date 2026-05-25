北海道江別市の公園で、男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。（山本記者）「川村被告は落ち着いた表情でまっすぐと前を向き法廷に入りました」白いシャツに黒いスーツ姿で法廷に現れた川村被告。刑罰の重い強盗致死罪での起訴となった事件の発生は、１年半ほど前にさかのぼります。 ２０２４年１０月、江別