中島咲愛が表彰式での青いドレス姿を公開した(C)産経新聞社バレーボールの大同生命SVリーグ女子で優勝を果たしたSAGA久光スプリングスのアウトサイドヒッター・中島咲愛が自身のインスタグラムで、都内で行われた同リーグの2025−2026年間表彰式の様子を公開している。【写真】「可愛いすぎるんだが」女子バレー中島咲愛の青いドレス姿をチェックチームカラーの青を基調としたノースリーブのドレスに身を包んだ26歳の中島は「