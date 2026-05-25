4月に、およそ半世紀ぶりに指定野菜に追加されたブロッコリーの北陸最大の産地、加賀市で春ブロッコリーの出荷がピークを迎えています。加賀市作見町のJA加賀野菜集出荷場にはけさ収穫したばかりの新鮮なブロッコリーが運び込まれ品質や大きさなどで選別されていました。今年は春先からの干ばつが心配されましたが適切な管理で順調に生育し出来は良いということです。加賀市ではコメの転作として生産開始、北陸最大の産地にJA加賀