日本競走馬協会は５月２５日、セレクトセール２０２６（７月１３、１４日）の上場馬を発表した。初日は１歳馬セッションで２７０頭、２日目は当歳馬セッションで２５２頭がラインアップされた。１歳セッションでは、ファーストクロップとなるイクイノックス産駒がアスコリピチェーノの半弟アスコルティの２０２５など１４頭が上場されるほか、グレナディアガーズ産駒でステルヴィオ半妹ラルケットの２０２５（父グレナディアガ