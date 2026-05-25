「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ソフトバンクのキーマンは大津亮介投手（２７）。今季はチームトップの４勝を挙げている右腕が、開幕から唯一ローテを守り続けている安定感でチームを引っ張る。＊＊＊＊＊＊大津が交流戦連覇に向けて「投」の軸を担う。今季は７試合に登板して４勝１敗、防御率１・５２と安定した成