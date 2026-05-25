お笑いタレントの平野ノラが２４日、アメーバオフィシャルブログを更新。“幻”と話題になった「マツケンサンバ×ハローキティ」コラボグッズを入手したことを報告した。この日、平野は「幻のキティちゃんとコラボ！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「しまむらで２度も即完した マツケンサンバ×キティちゃん」と切り出し、「１回目は買えず、２回目何とか発売して２分以内で注文できた」と報告。「その数分後に