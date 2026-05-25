アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア２０２６」が２５日に開幕し、東京・高輪ゲートウェイのＭｏＮＴａｋａｎａｗａで行われたレッドカーペットセレモニーに令和ロマン・郄比良くるまが登場した。「くるま」名義で初監督・脚本を務めたブラックコメディー「ＢＲＥＡＫＳＨＯＴ」を引っさげてキャストの先頭を闊歩（かっぽ）。冒頭のフォトセッションを自ら仕切ろうと