6月に開幕するサッカー北中米W杯に向け、森保ジャパンが25日千葉市内で合宿をスタートさせた。【写真を見る】長友佑都「彼に最高の代表を残したい」落選の三笘へ思い語る森保J、“最高の景色”へ始動【W杯日本代表合宿】一般公開で多くのサポーターが駆けつける中行われた初日は、5大会連続で選出されたDF長友佑都（39、FC東京）や、MF/FW堂安律（27、フランクフルト）、上田綺世（27、フェイエノールト）ら13人が参加した。さら