巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更される。ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験し、１６歳で育成選手として来日。６年目で念願の初昇格となる。身長１９４センチ、公称体重１０６キロ、現在は１１１キロまで増えているというの右の長距離砲で、打線の起爆剤として期待がかかる。都内の球団事務所で契約後に会見