テレビ東京で25日午後6時25分から、『YOUは何しに日本へ？＆ニッポン行きたい人応援団！合体3時間半SP』が放送される。『ニッポン行きたい人応援団！』では、女子相撲を愛するアルゼンチン人が学生選手と対面する。【番組カット】学生選手と…土俵で胸を合わせるルルデスさん番組では、相撲を愛してやまない女子相撲選手のルルデスさんが日本に招待された。名門・立命館大学で憧れの選手から熱血指導を受け、聖地・両国では初