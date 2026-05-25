◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）ウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、５勝のうち４勝を東京で挙げる舞台巧者。前走の大阪ーハンブルクＣは初めての関西遠征や６００メートルの距離延長に対応して、オープン初勝利を飾った。「距離を延ばしたことで、この馬自身のスタミナ面でのポテンシャルの高さを生かせる競馬が出来たかなと思います」と宮田