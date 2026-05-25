23日、大阪府東大阪市の住宅で電気コードが絡まった状態で死亡しているのが見つかった男性について、警察による司法解剖の結果、死因は「低体温症」であることがわかりました。 23日午後1時15分ごろ、東大阪市花園東町（はなぞのひがしまち）にある住宅の2階にあるリビングで電気コードが体にからまった年齢の分からない男性の遺体が見つかりました。 リビングには現金が入った財布が残されていた一方で、2つあった