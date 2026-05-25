プロ野球・巨人は25日、育成契約のティマ選手と支配下選手契約を結んだと発表。ティマ選手は会見に応じ、意気込みを語りました。背番号「50」を背負うティマ選手は、ドミニカ共和国出身の21歳。育成契約から6年を経て念願の支配下昇格を果たしました。「まずは神様に感謝。その次にこれまでサポートしてくれた僕にチャンスをくれたチームに感謝」と周囲への感謝を口にしました。昇格を伝えられたのは前日の2軍戦の試合中だったとい