２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの薬丸裕英（６０）が出演。還暦を祝われた“回数”を明かし、黒柳徹子を驚かせた。今年２月に還暦を迎えた薬丸。人気絶頂の１９９０年に結婚した妻で元アイドル歌手の石川秀美さんが還暦祝いを企画し、パーティーが開かれたという。３男２女の子どもたちは、結婚した長男は日本在住だが、長女、三男、次女がハワイで母と暮らし、サッカー選手の次男