プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが５月２５日、自身のインスタグラムを更新。クルマ型のウォータークラフトに乗ったことを報告しました。 【写真を見る】【 テリー伊藤 】 「ロールスロイスやボンドカーも顔負け」次世代型ウォータークラフトに大興奮「最高に派手で人気者になること間違いなし!!」テリー伊藤さんは「ついに日本上陸、次世代型ウォータークラフト“JET CAR”にイクラちゃんと乗って来ました!!」