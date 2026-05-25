ＴＣＫ特別区競馬組合は５月２５日、期間限定騎乗中のエリオネ・シャベス騎手（４２）＝スウェーデン国籍＝の大井競馬開催執務委員長指示事項違反について、騎乗停止３０日間（５月２６日から７月３日まで。南関東４競馬場の非開催日を除く）の処分を行ったことを発表した。同騎手は４月１３日から７月３日まで南関東で騎乗予定だったが、５月１９日に大井競馬場騎手調整ルームにおいて、通信機器の使用目的の錯誤により、使用