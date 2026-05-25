セブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文さんが5月18日に亡くなった。93歳だった。1974年、コンビニエンスストアの国内1号店を出店、日本にコンビニを根付かせるとともに、銀行ATMや公共料金支払いなど新サービスを次々立ち上げた。プレジデントオンラインで配信した記事をお届けします――。写真＝『わがセブン秘録』より■未来に向かって敷かれたレールはないわたしは2016年5月26日、セブン＆アイ・ホールディングス代