タレントの王林（28）が5月22日に自身のインスタグラムを更新。大胆すぎる“見せパン”ファッションを披露し、大きな反響を呼んでいる。投稿された写真は、ビーチでのショット。「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とコメントが添えられている。王林はイエローのストライプ柄のセットアップを爽やかに着こなしており、ショートパンツ姿で、長く、すらりとした美脚や引き締まったウエスト