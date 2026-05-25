IVEのレイが、日本での時間を満喫した。レイは5月24日、自身のインスタグラムを更新し、「温泉 lovers club」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】レイ、“浴衣姿”で満喫！公開された写真には、三重県・伊勢志摩の温泉旅館を訪れたとみられるレイの姿が収められている。レイは、クレーンゲームを楽しむ様子や浴衣姿など、旅館での時間を満喫する姿を披露し、ファンの注目を集めた。この投稿を見たファンからは、「浴衣