女優ク・ヘソンが、17年ぶりにドラマ『花より男子』の牧野つくしに戻った。最近、ク・ヘソンは「本日14時からのテレビショッピングの撮影のために北村（プッチョン）に来ました。久しぶりに制服を着て」と伝えた。【写真】ク・ヘソン、『花より男子』ヒロイン時代再現また、「暑さに気をつけてください」と数枚の写真を公開した。写真のなかでク・ヘソンは制服を着用している。2009年に韓国で放送されたドラマ『花より男子〜Boys O