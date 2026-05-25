少女時代のヒョヨン、ユリ、スヨンが、抜群のバラエティセンスと仲の良さを見せた。5月23日、少女時代・スヨンのYouTubeチャンネル「TheSootory」に一本の動画が公開された。【画像】ヒョヨン、“メンバーの恋人”は「私の彼氏だった」公開された動画には、ヒョヨン、ユリ、スヨンのユニット「ヒョリス」が集結。スヨンは、ヒョヨンが自分とユリに高級料理を奢ってくれることになったと嬉しそうに語った。スヨンが「おまかせを食べ