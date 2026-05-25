高松北警察署(資料) 高松北警察署は25日、5月16日の午後0時40分から午後6時ごろまでの間に、高松市の18歳の男性の頭部を角材で殴打するなどの暴行を加え、1週間のけがを負わせた上、男性の顔面に包丁を突き付け、脅迫したとして、高松市の無職の男（26）と建設作業員の少年（16）を強盗致傷の疑いで逮捕しました。警察の調べに対し、男は容疑を否認、少年は一部否認しています。