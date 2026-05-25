関東は、この先も晴れる日が多く、日中は少し動くだけで汗をかきそうです。都心では連日の夏日となり、29日(金)は30℃以上の真夏日になるでしょう。熱中症にご注意下さい。また、28日(木)は、前線や低気圧の影響で、広く雨が降るでしょう。日差しはほとんどありませんが、湿度が高く、ムシムシと不快な暑さになりそうです。通気性の良い服装でお過ごし下さい。関東は蒸し暑さが続く28日(木)は沿岸部を中心に荒れた天気関東は、あ