“地元”とも言える愛知でその雄姿が見られます。レスリング藤波朱理選手（22）がアジア大会に出場内定です。 【写真を見る】レスリング 藤波朱理選手(22) アジア大会内定 連勝記録は153に 三重･四日市市出身｢応援してくれている方の前で勝つ姿を想像しながら｣ アジア大会の代表をかけ、明治杯に出場した三重県四日市市出身の藤波朱理選手。 3週間前に左ひざのじん帯を損傷するも、影響を感じさせず。序盤からリードを奪