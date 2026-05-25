夏のおしゃれが気になりはじめるこの季節。COCO DEAL（ココ ディール）から、初夏の気分を軽やかに彩る「A SOFT SUMMER EDIT」が2026年5月25日（月）10:00よりオフィシャルオンラインストアで公開されています♡モデルには小室安未さんを起用。やわらかな空気感をまとったスタイリングは、女性らしい抜け感と洗練されたムードが魅力です。毎日のコーデに取り入れたくなる、心地よいサマーアイテムを